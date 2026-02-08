【その他の画像・動画等を元記事で観る】ハスキーで重厚感のある独特の歌声と、圧倒的な表現力で国内外から支持を集めるシンガーソングライター・milet。2026年1月16日（金）より放送開始されているTVアニメ『葬送のフリーレン』第２期のEDテーマとして書き下ろした楽曲「The Story of Us」が、2026年3月4日にパッケージリリースされることが先日発表されたが、このたび、期間生産限定盤に収録される映像作品の内容が解禁となった