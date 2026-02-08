福岡4区は、自民の前職・宮内秀樹さん（63）が当選確実となりました。福岡4区の出口調査では、宮内さんが国民の前職と参政の新人を引き離す結果となり、6回目の当選を確実にしました。宮内さんは2012年に衆議院選挙で初当選を果たすと、農水副大臣などを歴任。現在は国会運営に携わる党の国会対策副委員長を務めています。前回の選挙では、派閥裏金問題を受け、大きく票を減らした宮内さん。今回は「高市人気」を背景に「国会で予