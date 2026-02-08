福岡5区は、自民の前職・栗原渉さん（60）が当選確実となりました。福岡5区の出口調査では、栗原さんがほかの候補を引き離す結果となり、2回目の当選を確実にしました。栗原さんは前回の選挙で自民に“派閥裏金問題”による逆風が吹く中、立憲の当時の前職との接戦を制し初当選。去年10月に発足した高市内閣では厚生労働大臣政務官を務めました。今回の選挙戦では地元である朝倉市を中心に、中山間地の農業の担い手不足や災害時の