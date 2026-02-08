福岡8区は、自民の前職・麻生太郎さん（85）が当選確実となりました。福岡8区の出口調査では、麻生さんが他の候補を大きく引き離す結果となり16回目の当選を確実にしました。麻生さんは現在、高市総裁の元で自民党の副総裁を務めています。去年の自民党総裁選では高市総裁を支持し、派閥の議員やほかの陣営の票も集めるなど“キングメーカー”としての影響力を発揮しました。今回の選挙戦は序盤から安定した戦いを展開