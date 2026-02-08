自民と中道の一騎打ちとなった福岡7区は、自民の前職・藤丸敏さん（66）が当選確実となりました。出口調査では、藤丸さんが、巻き返しを図る中道・亀田さんを突き放し6回目の当選を確実にしました。2012年の衆議院選挙で初当選を果たした藤丸さんは、内閣府副大臣などを歴任したほか、高市内閣では国会対策副委員長を務めています。今回の選挙では、円安の是正に向け「ものづくり大国再生」を掲げ、経済振興のためのインフラ整備、