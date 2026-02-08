福岡6区は、自民の前職・鳩山二郎さん（47）が当選確実となりました。福岡6区の出口調査では、鳩山さんがほかの候補を引き離し安定した戦いで5回目の当選を確実にしました。大川市長だった鳩山さんは、2016年、父・邦夫氏の死去により行われた衆議院補欠選挙に市長を辞任して出馬し初当選を果たしました。国交大臣政務官や内閣府副大臣など歴任し、現在は党の副幹事長を務めています。今回の選挙戦では、圧倒的な勝利を目標に掲げ