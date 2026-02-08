衆議院選挙･静岡1区は、自民の前職･上川陽子候補が当選を確実にしています。上川候補は選挙戦で”静岡は日本の縮図”として地方創生を訴え地元市議や県議、支援団体が一丸となって選挙戦を展開しました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。