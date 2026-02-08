衆議院選挙･静岡2区は、自民の前職･井林辰憲候補が当選を確実にしています。井林候補は、選挙戦でこれまで取り組んできた「所有者不明土地問題」などの実績を前面に地域の課題を国政に届けたいと訴えてきました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。