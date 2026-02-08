衆議院選挙･静岡3区は、自民の新人･山本裕三候補が当選を確実にしています。山本候補は、「責任ある積極財政」は「未来への投資」だと述べて地域経済の立て直しを訴えてきました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。