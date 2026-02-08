衆議院選挙･静岡4区は、自民の前職･深沢陽一候補が当選を確実にしています。深沢候補は、選挙戦で物価高対策、その上で責任ある積極財政で強い経済を作っていく必要があるなどと訴えました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。