衆議院選挙･静岡5区は、自民の前職･細野豪志候補が当選を確実にしています。この選挙区で強固な支持基盤を築いてきた細野候補は、自民党の新人候補の応援にも回りながら、地元では「安全保障」を柱に訴えてきました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。