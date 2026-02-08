◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード女子・パラレル大回転（８日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）８日＝宮下京香】スノーボード女子のパラレル大回転の予選が行われ、金メダル候補の三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は、１本目４５・６２秒、２本目４７秒２５の３位で予選を突破し、上位１６選手で争う決勝トーナメント進出を決めた。パラレル大回転の予選には３２人が出場。２人の選手が