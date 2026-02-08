衆議院議員選挙の山形県3区は自民党の前職・加藤鮎子さん（46）が当選確実となりました。加藤さんは2013年に政界を引退した故・加藤紘一元衆議院議員の三女で、2014年の衆院選で初当選。2023年の第2次岸田再改造内閣ではこども政策担当大臣として初入閣。今回は5回目の当選を目指していました。山形県3区では加藤さんのほか、中道・新人の落合拓磨さん（28）、国民・新人の喜多恒介さん（36）、参政・新人の遠藤和史さん（60）が出