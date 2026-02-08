衆議院選挙･静岡7区は、自民の前職･城内 実候補が当選を確実にしています。城内候補は選挙戦の演説で「責任ある積極財政」を強調し、大臣として政府の物価高対策をまとめた実績もアピールしました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。