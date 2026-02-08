■衆議院選挙■当選確実【長野1区】若林健太（自民・元）当選確実【長野2区】藤田ひかる（自民・新）当選確実【長野3区】井出庸生（自民・前）当選確実【長野4区】後藤茂之（自民・前）当選確実【長野5区】宮下一郎（自民・前）テレビ信州では今回、読売新聞とNHKと合同で出口調査を行い、その結果と独自の情勢取材に基づいて、長野1区・2区・3区・4区・5区の全小選挙区で自民党の候補が当選確実と判断しました。