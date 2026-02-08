大相撲の元横綱・白鵬翔さんが主催する国際相撲大会「第１６回白鵬杯」は８日、東京・江東区のトヨタアリーナ東京で最終日が行われた。新設した小、中学生の「女子の部」と高校生以上の男女「成人の部」を実施。初の２日間開催となった今大会は約２０か国から約１７００人が参加した。この日は海外選手によるエキシビションマッチも行われた。白鵬さんは昨年６月の日本相撲協会退職時に「世界相撲グランドスラム構想」を掲げて