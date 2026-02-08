衆議院選挙･静岡8区は、自民の新人･稲葉大輔候補が当選を確実にしています。“高市人気”を追い風にしようと演説では、「高市政権」という言葉を繰り返して浜松から政権を支えていく意気込みを示してきました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。