衆議院議員選挙の山形県2区は自民党の前職・鈴木憲和さん（44）が当選確実となりました。鈴木さんは父親が南陽市出身の元農水官僚で、2012年の衆院選で初出馬し、以降、5回連続で当選。6回目の当選を目指した今回は、現職の農林水産大臣として臨みました。山形県2区は鈴木さんのほか、国民・前職の菊池大二郎さん（43）と共産・新人の岩本康嗣さん（60）が出馬し、三つ巴の戦いとなりました。