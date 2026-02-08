将棋の藤井聡太棋王＝竜王、名人、王位、棋聖、王将＝に増田康宏八段が挑戦する第５１期棋王戦五番勝負第１局が８日、愛媛・松山市「道後温泉ふなや」で行われ、藤井が１１８手で敗れた。振り駒の結果、藤井の先手。中盤までほぼ互角だったが、終盤で攻めに出たところで増田が先勝した。藤井棋王は昨年１０月、７タイトル保持から王座を失い６冠に後退したが、今シリーズで棋王戦４連覇が懸かる。ただ２０２６年に入って苦戦