衆議院選挙･静岡6区は、自民の前職･勝俣孝明候補が当選を確実にしています。勝俣候補は選挙戦で「ふるさと再生」「若者がふるさとに帰ってくるための雇用創出」などと訴え、若い世代への発信に力を入れてきました。これはDaiichi-TVと読売新聞、NHKが合同で、静岡県内で投票を終えた有権者に対して行った出口調査にもとづく得票予測の結果です。