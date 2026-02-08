衆議院議員選挙の山形県1区は自民党の新人・遠藤寛明さん（39）が当選確実となりました。遠藤さんは山形県1区選出の遠藤利明前衆院議員の長男で、父の秘書を務めた後、2019年、山形県議会議員選挙に出馬し、初当選。2期目の途中で、今回出馬せずに政界を退いた父・利明さんの地盤を受け継ぐ形で衆院選に初出馬しました。山形県1区は遠藤さんのほか、中道・前職の原田和広さん（52）と参政・新人の桜田恭子さん（44）が出馬し、三つ