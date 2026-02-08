衆院選は８日、投開票され、宮城４区（石巻市、塩竈市、多賀城市、東松島市、富谷市、宮城郡、黒川郡、牡鹿郡）は、自民党の前職で元タレントの森下千里氏が中道改革連合の安住淳共同幹事長らを破り、当選確実となった。愛知県出身の森下氏は２０２１年４月に石巻市に転居。かつてはレースクイーンとしても活動していたことから「辻立ちクイーン」を自称し、連日地元住民の声を聞き続けてきた。最初の国政挑戦となったのは同年