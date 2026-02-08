今季から捕手に転向する西武・野村大樹捕手（２５）が８日、捕手として猛特訓を送る現状を明かした。昨季終了後に戦力外通告を受け、捕手として育成再契約。捕手に挑戦するのは早実時代以来だ。２、３軍の高知・春野キャンプスタートとなった今春は「特守にもよく入れてもらってる。（打撃練習との比率は）９割９分こっち」と捕手としてのスキルを上げるべく猛特訓中。昨年７月には長年抱えていた腰の不安を解消すべく手術を受