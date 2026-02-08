衆院選福岡８区は、自民党の麻生太郎氏が当選を確実にした。麻生氏は当選１６回目。これまで首相や財務相などを歴任した。現在は党副総裁を務めている。高祖父は大久保利通、祖父は吉田茂。党幹事長の鈴木俊一氏は義弟にあたる。