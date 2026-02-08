将棋の藤井聡太棋王（23）＝王将など6冠＝に増田康宏八段（28）が挑む第51期棋王戦5番勝負の第1局は9日、松山市「道後温泉ふなや」で指され、後手・増田が午後7時5分、118手で勝利した。振り駒の結果、藤井の先手になり、戦型は相居飛車の力戦へ進んだ。タイトル初挑戦だった前期、藤井に挑んで0勝3敗だった増田はタイトル戦通算4局目にして初白星を手にした。「（前期が）3連敗だったのでその経験を踏まえて指した。終盤に時