◇明治安田J1百年構想リーグ第1節水戸1―3東京V（2026年2月8日味スタ）初昇格の水戸は、J1初陣で洗礼を浴びた。昨季の快進撃を支えた堅守が崩れ、東京Vに3失点の完敗。前半8分に自陣でのボールロストから先制を許し、同21分には中盤の球際で競り負けて一気にゴールまで持ち込まれた。樹森大介監督は「残念な結果。J1初挑戦でアップデートして取り組んだが、球際の寄せ、一瞬の隙がゲームを大きく左右させた。J1レベルだ