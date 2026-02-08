世界相撲大会「白鵬杯」が８日、都内のトヨタアリーナ東京で前日に続いて開催され、女子の部が初開催された。女子小学３年生の部では主宰する大相撲の元横綱、白鵬翔さんの三女、真結羽（まゆは）さんが出場。予選トーナメント１回戦は父譲りの右差し左上手で寄り切った。２回戦は安青錦ばりの低い立ち合いで足を取ろうとしたが、土俵に手をついてしまい敗退した。白鵬さんは「１回勝って、２回戦で負けましたけれど、ちょっ