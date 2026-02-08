元ファイターズガール・上村優菜さんが３日、ＣＳ放送「ＧＡＯＲＡ」に登場。今年から「ＧＡＯＲＡ」に入社したことを明かし、ディレクターとしてキャンプリポートした。上村さんは昨季までファイターズガールのキャプテンとして活動。昨季限りで卒業が発表されていた。番組では「ガオラに新戦力が加わりました」の紹介で、マイクを持った上村さんが登場。球場前から「今年ガオラに入社しました、新人ディレクターの北海道札