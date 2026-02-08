８日投開票の衆院選で宮城4区では自民党の森下千里氏が当選しました。【映像】自民党が歴史的大勝か？ 衆院選速報（放送中）この選挙区では他に中道改革連合の共同幹事長の安住淳氏らが立候補しており、安住氏は比例復活を待ちます。今回の衆院選はANNの議席予測で自民党が単独で3分の2を超える議席数を獲得する情勢となっています。（ABEMA NEWS）