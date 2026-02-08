衆議院選挙は先ほど午後8時で投票が締め切られました。県内3つの小選挙区すべてで自民党・前職がそれぞれ当選確実です。ＫＮＢが加盟するニュースネットワークのＮＮＮは読売新聞、ＮＨＫと合同できょう、出口調査を行い、県内の投票所で投票を終えた方、3459人に投票先などを聞きました。その調査結果や情勢取材などから、富山1区は自民・元職の中田宏さん、富山2区は自民・前職の上田英俊さん、富山3区は自民・前職