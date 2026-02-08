◇明治安田J1百年構想リーグ第1節東京V3―1水戸（2026年2月8日味の素スタジアム）東京Vが3得点をあげて、今季からJ1に初めて昇格した水戸に貫禄勝ちした。前半8分にFW松橋優安（24）の右からのクロスがオウンゴールとなって先制すると、21分にもMF森田晃樹（25）のパスからFW斎藤功佑（28）がゴール。後半4分に見森田のパスから松橋が決め手3点目、1失点したが危なげなく勝利した。今季から10番を背負う森田は「3点取れ