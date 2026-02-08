木村拓哉と工藤静香の長女で、フルート奏者のＣｏｃｏｍｉ（２４）が今年のファッションのテーマをＳＮＳで明かした。「この前の投稿の別ショット達。」と４日付の別ショットを複数公開。ラルフローレンの革のジャケットに、素足に超ミニスカートに見える短パン、ブーツ姿で、すらりと伸びた脚を見せており、「今年は『脚を出していく』をファッションの目標にしたいですね。」とつづっている。