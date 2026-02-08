衆議院選挙の新潟4区で、自民党・元議員の鷲尾英一郎さんが当選確実です。7期目の当選を確実としました。長岡市や柏崎市などからなる新潟4区では、鷲尾さんのほか、中道改革連合・前議員の米山隆一さんと国民民主党・新人の野村泰暉さん、参政党・新人の大矢寿乃さんの合わせて4人が立候補していました。