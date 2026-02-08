衆議院選挙、秋田1区は、自民党の前の議員、冨樫博之氏が当選確実となっています。秋田放送は8日、読売新聞とNHKと合同で県内14の市と町の有権者約4,600人規模で出口調査を行いました。情勢取材などからも秋田1区は冨樫氏が優勢で、今後逆転されないとみて、当選が確実と判断しました。冨樫氏は、秋田市出身の70歳で、これまで復興副大臣や総務副大臣などを務めています。今回、連続で6回目の当選を確実にしました。