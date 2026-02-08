衆議院選挙の新潟3区で、自民党・前議員の斎藤洋明さんが当選確実です。6期目の当選を確実にしました。新潟市秋葉区や新発田市などからなる新潟3区では、斎藤さんのほか、参政党・新人の佐久間慶子さん、中道改革連合・前議員の黒岩宇洋さんの合わせて3人が立候補していました。