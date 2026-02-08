衆議院選挙、秋田2区は、自民党の前の議員、福原淳嗣氏が当選確実となっています。秋田放送は8日、読売新聞とNHKと合同で県内14の市と町の有権者約4,600人規模で出口調査を行いました。情勢取材などからも秋田2区は福原氏が優勢で、今後逆転されないとみて、当選が確実と判断しました。福原氏は、大館市出身の58歳で、2015年に大館市長選挙に初当選しました。前回2024年の衆院選は市長3期目の任期途中で辞任し、比例復活で初当選し