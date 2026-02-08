東北楽天ゴールデンイーグルス所属の内星龍（23）が2月3日、Instagramを更新。前田健太（37）らチームメイトとの写真を投稿した。 【画像】前田健太「新しい家族が増えました」ふわふわトイプードルをお迎え愛らしい姿に反響「もふもふな幸せ」「こりゃカワイイわ～！！」 「キャンプ第一クール終了」と投稿されたのは、前田と内、藤井聖（29）らとの焼肉会の写真。内は「マエケンさ