スパルタのMF三戸舜介が止まらない。現地２月７日に開催されたエールディビジ第22節で、スパルタが敵地でフォルトゥナと対戦し、２−２で引き分けた。この一戦に直近３試合連続ゴール中の三戸は先発。１−２とリードされて迎えた90＋７分にCKのキッカーを務めると、ファーサイドに正確なボールを供給。これにキャスパー・テルホが頭で合わせて劇的な同点ゴールを奪った。 このアシストで公式戦８試合連続の得点関与と