衆議院山口1区は、自民党・前職の高村正大氏の4回目の当選が確実となりました。高村氏は、これまで外務大臣政務官や法務副大臣を務めた3期8年あまりの実績を強調、今回の選挙を「政権選択選挙」と位置づけ、高市政権への支持を呼びかけました。開票作業はまだ終わっていませんが、NNNと読売新聞、NHKが合同で実施した出口調査や、これまでの取材の結果から村岡氏の4選が確実となっています。