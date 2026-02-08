山口県知事選挙は、無所属で現職の村岡嗣政氏（53）の4回目の当選が確実となりました。村岡氏は山口県宇部市出身。総務省の官僚を経て2014年の知事選で初当選、4選を目指した今回の選挙戦では産業を強くして「稼ぐ力」を高め、その成果を医療・福祉・子育て支援などへとつなげるなどと訴えました。山口県知事選挙には前県議で最大会派自民党に所属していた有近眞知子さんが「山口県政を変える」と訴えて立候補するなど、30年ぶりの