2026年2月4日（水）から2月15日（日）まで、『サロン・デュ・ショコラ2026 丸井今井札幌本店』に、札幌市清田区の洋菓子店『Pâtisserie PROUST（パティスリープルースト）』が出店しています。 画像：株式会社PROUST 『Hug～生ショコラ produced by eskoyama～』（691円）は、カカオの香りが心地良いパフでサンドをしたショコラ好きにはたまらないパフケーキサンド。 駒ヶ岳牛乳のカスタ&#1