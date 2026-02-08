衆議院山口2区は、自民党・前職の岸信千世氏（34）の当選が確実となりました。岸信介元総理を曽祖父に安倍晋三元総理を伯父に持つ岸信千世さん。父・信夫さんの引退に伴う補欠選挙で初当選し、おととしの総選挙では当時、立憲民主党所属だった平岡秀夫さんにわずか1700票差で競り勝ちました3度目の一騎打ちとなった今回は、比例復活していた平岡さんが中道改革連合に合流、「公明票」の行方にも注目が集まりましたが高市人気も背に