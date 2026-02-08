前大阪府知事・前大阪市長の辞職にともなって２月８日に行われた『大阪ダブル選挙』。大阪府知事選では前職の吉村洋文さん（５０）が、大阪市長選では前職の横山英幸さん（４４）が当選確実となりました。今回の大阪府知事選挙・大阪市長選挙は、先月１６日、大阪府の吉村知事と大阪市の横山市長が、３度目となるいわゆる「大阪都構想」の住民投票を行うかどうか民意を問いたいとして辞職したことにともない、衆議院選挙と同日に実