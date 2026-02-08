衆議院山口3区は、自民党・前職の林芳正氏（65）の当選が確実となりました。林芳正さんは高市内閣で総務大臣として通算9回目の入閣、「政界の119番」とも呼ばれる政策通、官房長官だった前回衆院選は一度もお国入りができず、鞍替え当選した前々回の衆院選以来5年ぶりに公示日など地元で支持を訴えました。開票作業はまだ終わっていませんが、NNNと読売新聞、NHKが合同で実施した出口調査や、これまでの取材の結果から村岡氏の4選