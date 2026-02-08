２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。兵庫８区で、自民党の青山繁晴氏（７３）の当選が確実となりました。青山氏は神戸市出身で７３歳。共同通信社記者や政治評論家などを経て、２０１６年の参院選（全国比例）に自民党から出馬し初当選。２０２２年の参院選でも再選しました。兵庫８区（尼崎市）は自公連立の枠組みの中で、２００９年の衆院選を除き、公明党公認候補の当選が続いてきました。しかし連立解消を受ける形で、こ