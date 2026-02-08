２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。兵庫９区（明石市・洲本市など）で、自民党の西村康稔氏（６３）の９回目の当選が確実となりました。西村氏は明石市出身で６３歳。新型コロナ対策担当大臣や、経済産業大臣を歴任しました。西村氏は「派閥裏金問題」を受け、前回２０２４年の衆院選では自民党の公認を得られず、無所属で出馬・当選。今回は、自民党の公認を再び得て出馬し、中道改革連合や参政党、共産党の公認候補らを退