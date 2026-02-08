２月８日（日）に行われた衆議院議員選挙。和歌山２区（橋本市・田辺市・新宮市など）で、無所属・世耕弘成氏（６３）の２期連続の当選が確実となりました。世耕氏は参議院議員を２６年務め、経済産業大臣や参院自民党幹事長などを歴任しましたが、「派閥裏金問題」を受け、２０２４年４月に自民党を離党。その後、２０２４年の衆院選で、参院から鞍替えする形で出馬。自民党公認の二階伸康氏（二階俊博元幹事長の三男）との“保守