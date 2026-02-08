大阪府知事選が８日、投開票され、日本維新の会公認で前知事の吉村洋文さん（５０）が新人２人を破って３選を確実にした。出直し選のため、任期は元のまま来年４月まで。吉村さんは、３度目の「大阪都構想」への挑戦を掲げ、前大阪市長の横山英幸さん（４４）とともに知事選・市長選の出直しダブル選を仕掛けた。都構想は２０１５年と２０年の住民投票で否決された。吉村さんは出直しダブル選で勝利した場合、任期内に３度目