大阪市長選は８日、投開票され、日本維新の会公認で前市長の横山英幸さん（４４）が新人４人との戦いを制し、再選を確実にした。出直し選のため、任期は元のまま来年４月まで。横山さんは、前大阪府知事の吉村洋文さん（５０）とともに、３度目の「大阪都構想」への挑戦を掲げ、衆院選に合わせた出直しダブル選に打って出た。