国会議事堂第51回衆院選は8日に投票、即日開票された。共同通信が全国で実施した出口調査によると、自民党は公示前の198議席から増やし、単独で定数465の過半数（233）を確保することが確実となった。高市政権が継続する。日本維新の会と合わせ、与党で国会運営を主導できる絶対安定多数（261）を獲得する情勢だ。中道改革連合は振るわず、公示前の167議席から減らす見通し。参政党は議席を伸ばす勢い。チームみらいは衆院で初め